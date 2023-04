Papież: dziękuję wszystkim za bliskość i modlitwę w czasie mojej choroby

"Módlmy się za cierpiących po śmierci bliskich oraz za ludzi pracujących w szpitalu. To wymaga heroizmu. Podziwiam ich" - dodał papież.

Zamieszczone też zostało zdjęcie Franciszka, gdy modli się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, dokąd udał się prosto ze szpitala, w drodze do Watykanu .

Papież opuścił szpital

"Wciąż żyję"

Pytany przez dziennikarzy, jak się czuje, Franciszek zażartował: - Wciąż żyję. Media odnotowywały, że papież jest w dobrej formie. - Dziękuję za waszą pracę, za informowanie ludzi, to piękna praca - powiedział papież dziennikarzom. - Wiem, że niektórzy z was spędzili tu noc - dodał. Wyjaśnił, że w środę po audiencji generalnej źle się poczuł. - Ale nie bałem się - stwierdził.

Krótki przystanek przed Watykanem

Franciszek nie wrócił od razu do Watykanu, ale prosto z kliniki Gemelli pojechał do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zawsze modli się w ważnych momentach swego pontyfikatu. Po modlitwie udał się do Watykanu.