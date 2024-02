Papież broni błogosławieństw dla par tej samej płci. Odpowiada krytykom: to jest hipokryzja

Papież Franciszek odpowiedział na krytykę, jaka spadła na niego po tym, jak w grudniu upoważnił księży do udzielania błogosławieństw parom jednopłciowym. 87-letni przywódca Kościoła katolickiego mówi o "hipokryzji".

"Nikt się nie zgorszy, jeśli udzielę błogosławieństwa przedsiębiorcy, który być może wyzyskuje ludzi, a to jest przecież najcięższy grzech. Jednak oni są zgorszeni, jeśli udzielę go homoseksualiście… To jest hipokryzja! Wszyscy musimy się szanować. Wszyscy!" - powiedział papież w cytowanym przez portal CNN wywiadzie, który ukazał się w czwartek w włoskim magazynie "Credere". Papież stwierdził również, że zawsze podczas spowiedzi błogosławi osoby żyjące w związkach jednopłciowych. "Nie błogosławię małżeństwa osób tej samej płci, błogosławię dwie osoby, które się kochają i proszę ich również, aby się za mnie modlili" - mówił. I dodał: - "Błogosławieństwa nie powinno się odmawiać nikomu".

Papież Franciszek i osoby LGBTQ+

18 grudnia została opublikowana deklaracja Dykasterii Nauki Wiary "Fiducia supplicans", która stwierdza między innymi, że kapłani mogą błogosławić pary, które żyją w relacji pozamałżeńskiej, w tym pary osób tej samej płci. W dokumencie zastrzeżono, że błogosławieństwo może być udzielone tym osobom, które - uznając potrzebę pomocy Boga - "nie domagają się uznania swojego statusu". Zawarto też uwagę, by "w celu uniknięcia jakiejkolwiek formy zamieszania i skandalu", gdy para w sytuacji nieregularnej lub tej samej płci prosi o błogosławieństwo, "nigdy nie będzie ono wykonywane w tym samym kontekście, co cywilne obrzędy związków lub nawet w relacji do nich", a także "nie w strojach, gestach i słowach właściwych dla małżeństwa".

Jak wskazuje CNN, decyzja ta wywołała bardzo różne reakcje w Kościele. W krajach Zachodu wierni przyjęli ten dokument z zadowoleniem, jednak reprezentacja biskupów z Afryki oświadczyła, że nie będzie udzielać błogosławieństw parom jednopłciowym, ponieważ stałoby to "w bezpośredniej sprzeczności z etosem kulturowym społeczności afrykańskich”. CNN podkreśla, że pozwolenie Franciszka na udzielanie błogosławieństw parom tej samej płci jest częścią jego szerszych wysiłków mających na celu zmianę podejścia Kościoła do katolików, którzy są członkami społeczności LGBTQ+. W wywiadzie papież został zapytany również o swój stan zdrowia, odpowiedział, że Kościołem rządzi się "głową, a nie nogami". ZOBACZ TEŻ: Papież: nienawiść wobec Żydów i judaizmu to grzech przeciwko Bogu

