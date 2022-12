Arcybiskup Mokrzycki: myślę, że papież Benedykt XVI zostanie szybko ogłoszony doktorem Kościoła i świętym

- Z Ojcem Świętym Benedyktem XVI byłem związany w sposób szczególny. Miałem możność już go poznać jak byłem sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II. Ksiądz kardynał (Joseph Ratzinger) przychodził na oficjalną audiencję każdego piątku, a także na inne spotkania. Zawsze był takim człowiekiem skromnym, człowiekiem pełnym kultury osobistej, delikatnym, wrażliwym. Potem jako jego drugi sekretarz przez dwa lata też miałem możliwość poznać go bliżej. Był to niesamowity człowiek, głębokiej wiary, modlitwy, pracy, pełen wrażliwości, takiej delikatności, zawsze subtelny - wspominał abp Mokrzycki w Radiu Maryja.