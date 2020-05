Papież apeluje o zgodę i współpracę w obliczu pandemii

Po modlitwie maryjnej Regina Coeli papież Franciszek zaapelował do przywódców Unii Europejskiej o zgodę i współpracę przy stawianiu czoła społecznym i ekonomicznym skutkom pandemii.

Papież nawiązał w niedzielnym apelu do sobotnich obchodów Dnia Europy w rocznicę ogłoszenia przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana 9 maja 1950 roku Deklaracji, zawierającej propozycję wspólnego zarządzania produkcją stali i wydobyciem węgla w RFN i we Francji. Plan ten był zalążkiem integracji europejskiej.

Zwracając się do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego Franciszek powiedział, że "kieruje myśli ku Europie w 70. rocznicę Deklaracji Schumana". - Zainspirowała ona proces integracji europejskiej, umożliwiając pojednanie między narodami kontynentu po drugiej wojnie światowej oraz długi okres stabilności i pokoju, z którego dzisiaj korzystamy - powiedział.

- Niech duch Deklaracji Schumana nie przestanie inspirować tych, na których spoczywa odpowiedzialność w Unii Europejskiej, wezwanych do stawienia czoła w duchu zgody i współpracy konsekwencjom społecznym i ekonomicznym pandemii - wezwał papież.

Myśli skierowane ku Afryce

W dniach od 2 do 12 maja 1980 roku polski papież odwiedził Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górną Woltę oraz Wybrzeże Kości Słoniowej.

- Dziś gratuluję młodym ludziom, którzy angażują się w inicjatywę "Laudato si - drzewa". Jej celem jest posadzenie co najmniej miliona drzew w regionie Sahelu, które będą częścią Wielkiego Zielonego Muru Afryki. Pragnę, aby wielu zechciało naśladować wzór solidarności tych młodych ludzi - zaznaczył.

Papież nawiązał także do obchodzonego w niedzielę w wielu krajach, także we Włoszech, Dnia Matki. - Pragnę wspomnieć wszystkie matki z wdzięcznością i miłością, powierzając je opiece Maryi, naszej niebieskiej Matki. Myślę także o matkach, które przeszły do innego życia i towarzyszą nam z nieba - powiedział Franciszek.