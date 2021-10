Pandora Papers. Nazwiska światowych przywódców w najnowszym wycieku dokumentów finansowych

Pandora Papers to kolejny z serii przecieków akt, do których dochodziło w ciągu ostatnich lat między innymi przy okazji skandali Paradise Papers oraz Panama Papers. Śledztwo dziennikarskie było zarazem największym dochodzeniem przeprowadzanym dotychczas przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). W badanie blisko 12 milionów dokumentów zaangażowanych było ponad 650 dziennikarzy z całego świata. Redakcje miały dostęp do akt 14 firm zajmujących się prowadzeniem usług finansowych z takich krajów, jak Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Panama, Belize, Cypr, Singapur, Szwajcaria czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.