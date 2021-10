Rosja: najwięcej zakażeń od początku pandemii

W ciągu ostatniej doby w Rosji potwierdzono 37 930 przypadków zakażeń koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od początku wybuchu pandemii - podała agencja Interfax, powołując się na dane sztabu rządowego.

Interfax poinformowała, że poniedziałkowa liczba jest wyższa o ponad dwa tysiące zakażeń odnotowanych dzień wcześniej. W Moskwie zarejestrowano 7778 przypadków infekcji, w obwodzie moskiewskim - 3127, co również jest najwyższą liczbą od początku wybuchu pandemii. W Petersburgu wykryto 2693 nowe przypadki COVID-19.

Nowe wytyczne Putina

Dni wolne w walce z pandemią

Nowe ograniczenia dotyczące COVID-19 będą w Petersburgu obowiązywać do momentu, gdy zaszczepi się 80 procent populacji - powiedziała Irina Czchindżeria, szefowa wydziału nadzoru epidemiologicznego w urzędzie Rospotrebnadzor w tym mieście.

Wcześniej Putin zarządził w całym kraju tydzień wolnego od pracy w dniach od 30 października do 7 listopada, co ma spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. W Moskwie dni wolne zaczną się wcześniej - 28 października. Jednocześnie sztab rządowy do walki z pandemią zdementował doniesienia mediów, że Moskwa planuje przedłużenia dni wolnych od pracy po 7 listopada. "Przedłużenie dni wolnych od pracy po 7 listopada nie jest planowane"- podano w poniedziałkowym komunikacie sztabu.