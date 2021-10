Jak zarobić miliony na leczeniu chorych z COVID-19 w Rosji

Jak to wygląda w praktyce? Dziennikarze rosyjskiej sekcji brytyjskiego nadawcy zadzwonili do kilkunastu szpitali i firm usługowych podając się za potencjalnych klientów szukających miejsca dla pacjentów z COVID-19. Z ich rozmów wynika, że kliniki państwowe korzystają z pośredników, którzy nie świadczą żadnych usług medycznych, ustalając przy tym nie do końca przejrzyste ceny za hospitalizację. Pacjenci i ich bliscy w stresującej sytuacji nie zawsze rozumieją, z kim zawierają umowę i za co płacą. Zakwestionowanie w sądzie rachunków za dobrowolne odpłatne leczenie jest bliskie zeru - podkreśliła BBC.