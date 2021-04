Niemcy chcą szczepić dzieci. "Najpóźniej podczas wakacji"

Według niego szczepionka może zostać do czerwca zatwierdzona dla młodzieży powyżej 12 lat i do jesieni dla wszystkich dzieci w wieku powyżej sześciu miesięcy.

Mający siedzibę w niemieckiej Moguncji BioNTech wraz z amerykańskim Pfizerem prowadzi od marca tego roku badania kliniczne swojej szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci w wieku od pół roku do 11 lat. - Wstępne wyniki dla grupy wiekowej 5-11 lat mogą być dostępne w lipcu, dla młodszych dzieci we wrześniu. Ich ocena zajmie od czterech do sześciu tygodni - powiedział Sahin. Dodał, że po przeanalizowaniu danych zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie szczepionki do stosowania u wszystkich dzieci.