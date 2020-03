Najciężej chorzy z belgijskich domów opieki nie będą hospitalizowani. "Nie możemy dla nich zrobić nic więcej"

Jak przewiduje dyrektywa belgijskiego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii, najsłabsi rezydenci belgijskich domów opieki, zakażeni koronawirusem, nie będą hospitalizowani. O dyrektywie piszą we wtorek dzienniki "De Tijd" i "De Morgen". Działanie to ma odciążyć szpitale, które na razie czekają na nadejście dużej fali chorych wymagających intensywnej opieki medycznej.

