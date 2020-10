"Nie zapomnę widoku ludzi, którzy jedli liście z krzewów, taką papkę przygotowywali, żeby oszukać głód"

Pandemia zwiększyła poziom niedożywienia na świecie. Sytuacja pogarsza się szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej w TVN24 podkreślił, że "w tym roku rośnie liczba osób niedożywionych i głodujących". - Znowu wraca zmora głodu, bo przez mniej więcej dekadę ten globalny poziom niedożywienia spadał, teraz rośnie. Niestety pandemia bardzo się do tego przykłada, bo mówimy o świecie, o Afryce, o Bliskim Wschodzie, tam, gdzie życie jest naprawdę bardzo kruche, bardzo łatwo je wywrócić do góry nogami - podkreślił.

"Koronawirus jest nazywany wirusem głodu na Bliskim Wschodzie i w Afryce"

Jak powiedział przedstawiciel PAH, "koronawirus jest nazywany wirusem głodu na Bliskim Wschodzie i w Afryce". - Mówimy tam o pandemii głodu ze względu na te bardzo ostre restrykcje, bo tam ludzie najczęściej pracują na dniówki. W momencie, kiedy ktoś nie może wyjść do pracy, to jest odcięty od wszelkiego źródła dochodu. Bo tam się dostaje pieniądze po każdym dniu pracy i te pieniądze starczają zwykle tylko na jedzenie, na najprostsze posiłki - tłumaczył.

- Ja nie zapomnę widoku ludzi, którzy w Jemenie jedli liście z krzewów, taką papkę przygotowywali po to, żeby oszukać głód. To nie ma żadnej wartości odżywczej. Rozmawiałem tam z matkami, które straciły mleko, straciły pokarm, właśnie ze względu na niedożywienie i dawały swoim dzieciom wodę po ryżu, którą uważały za jakiś substytut mleka. Też nie ma to żadnych wartości odżywczych, nie jest to nawet mleko ryżowe - powiedział Grzelewski.