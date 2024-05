W środę pierwsi uchodźcy klimatyczni w Panamie otrzymali klucze do swoich nowych domów na kontynencie. Ich przeniesienie było konieczne ze względu na podnoszący się poziom mórz, spowodowany zmianami klimatycznymi i przeludnieniem na małej karaibskiej wyspie.

"Kryzys klimatyczny zmusił nas do przeniesienia społeczności z wyspy"

- Kryzys klimatyczny, jakiego doświadcza świat (…) zmusił nas, tutaj w Panamie, do przeniesienia społeczności z wyspy do tego projektu miejskiego złożonego z około 300 domów - powiedział Cortizo, wręczając klucze do nowego mieszkania pierwszej rodzinie z wyspy.