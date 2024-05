Jego kancelaria powiązana była z potężnym skandalem. Ramón Fonseca nie żyje

Fonseca był panamskim pisarzem i prawnikiem. Kancelaria Mossack Fonseca, którą prowadził wspólnie z Jurgenem Mossackiem, znalazła się w centrum uwagi w 2016 roku, gdy Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ - The International Consortium of Investigative Journalists) we współpracy ze 108 redakcjami z całego świata ujawniło informacje pochodzące z potężnego wycieku tajnych danych z kancelarii.

Afera Panama Papers

Po gigantycznym wycieku dokumentów Fonseca wziął na siebie ciężar odpierania zarzutów. Podkreślał, że jego firma przez 40 lat działalności nigdy nie miała sobie nic do zarzucenia. Porównywał jej działalność do fabryki samochodów. - Sprzedajemy samochód dilerowi (w naszym wypadku np. prawnikowi), a on następnie odsprzedaje go komuś, kto powoduje wypadek. Fabryka nie odpowiada przecież za to, jak ktoś użył auta - tłumaczył przed laty.