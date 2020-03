"Utknęliśmy na tym statku". Podróż, która zamieniła się w koszmar

Na statku wycieczkowym MS Zaandam u co najmniej dwóch osób wykryto zakażenie koronawirusem, a ponad 130 przejawia objawy infekcji. Cztery osoby zmarły, choć nie podano oficjalnej przyczyny ich śmierci. W sobotę rząd Panamy zgodził się, by wycieczkowiec przepłynął Kanał Panamski. Po zdrowych pasażerów MS Zaandam operator wysyła siostrzany statek.

Na pokładzie 238-metrowego MS Zaandam przebywa 1243 pasażerów i 586 członków załogi, a także czterech lekarzy i cztery pielęgniarki. Statek odbywał kurs nieopodal wybrzeży Ameryki Południowej, po czym zamierzał przepłynąć przez Kanał Panamski aby dotrzeć do portu Fort Lauderdale na Florydzie.

Rząd Panamy w sobotę ostatecznie zgodził się na wpłynięcie wycieczkowca MS Zandaam do Kanału Panamskiego, zastrzegł jednak, że żaden pasażer ani nikt z załogi nie będzie mógł zejść na ląd w Panamie.

Operator statku spółka Holland America Line poinformował, że na pokładzie u co najmniej dwóch osób wykryto zakażenie koronawirusem, a ponad 130 osób przejawia objawy infekcji grypopodobnej.

"Pomóżcie nam"

Gurvan Le Pavec, którego rodzice są na pokładzie, powiedział, że mają oni "zerowy kontakt ze światem zewnętrznym". Dodał, że "jedyne, na co wszyscy czekają, to kiedy wszyscy pasażerowie będą mogli zejść z pokładu i wrócić do domów".