Były prezydent Panamy Ricardo Martinelli otrzymał azyl polityczny w Kolumbii. Polityk opuścił już swój kraj, kończąc w ten sposób kilkanaście miesięcy chronienia się na terenie ambasady Nikaragui. Schronienia udzielono mu tam, gdy sąd skazał Martinelliego na 10 lat więzienia.

Kluczowe fakty: Ricardo Martinelli był prezydentem Panamy w latach 2009-2014.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy polityk chronił się w ambasadzie Nikaragui.

Martinelli przekonuje, że wyrok który wobec niego zapadł był motywowany politycznie.

Ministerstwo spraw zagranicznych Panamy w sobotę poinformowało o azylu, jakiego Ricardo Martinellemu udzielił rząd sąsiedniej Kolumbii. Były prezydent został jeszcze tego samego dnia wywieziony z kraju. Panamskie służby "zapewniły niezbędne środki bezpieczeństwa" i umożliwiły "szybki i sprawny" transport polityka – wynika z oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych resortu.

W dalszej części komunikatu ministerstwo podkreśliło swoją wiarę w "najwyższy szacunek", z jakim Kolumbia ma podchodzić do przestrzegania prawa międzynarodowego. Sam Martinelli napisał na Instagramie, że jest "zadowolony" ze swojego wyjazdu. Ostatnie kilkanaście miesięcy spędził w ambasadzie Nikaragui w Panamie. Pozwolono mu się tam schronić po tym, jak panamski Sąd Najwyższy skazał go na 10 lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Polityk został też zobowiązany do zapłaty 19 milionów dolarów grzywny, czyli równowartości przeszło 71 mln zł.

Były prezydent świętuje azyl

Zgodnie z relacją byłego prezydenta, przebywa on obecnie w Bogocie. W mediach społecznościowych polityk udostępnia już filmy pokazujące, jak świętuje otrzymanie azylu. Swój wyrok opisuje tam zaś jako motywowany politycznie. 73-latek jest zdania, że został skazany za swoją chęć ubiegania się o drugą kadencję. Wydany wyrok skutecznie zablokował jednak jego start w wyborach. Te ostatecznie wygrał poparty przez Martinellego kandydat, José Raúl Mulino.

Martinelli rządził Panamą od 2009 do 2014 roku. Okres ten to czas szybkiego wzrostu gospodarczego kraju. Zrealizowano wówczas projekty, takie jak budowa pierwszego metra w Ameryce Środkowej czy rozbudowa Kanału Panamskiego. Rząd Martinellego został jednak też zapamiętany za sprawą oskarżeń o przekupstwo i przekroczenie budżetu.

