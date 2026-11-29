Świat Polska i siedem państw z apelem do władz Palestyny w sprawie przełożonych wyborów Oprac. Filip Czekała |

Skrajnie trudne warunki życia Palestyńczyków. Uciekli przed Izraelczykami do jaskiń Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MOHAMMED SABER/PAP

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Rządzący od 2005 roku Autonomią Palestyńską 90-letni prezydent Mahmud Abbas ogłosił 11 października, że zaplanowane na listopad tego roku wybory parlamentarne na terytoriach palestyńskich - Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy - zostaną przełożone na 11 września 2027 roku. Na ten sam dzień wyznaczył wybory prezydenckie.

Apelują w sprawie wyborów w Palestynie. "To nieodzowne dla utrzymania założeń demokracji"

Podpisani pod oświadczeniem ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji, Australii, Belgii, Luksemburga, Kanady, Wielkiej Brytanii i Norwegii uznały, że "przeprowadzenie wolnych i transparentnych wyborów jest nieodzowne dla utrzymania założeń demokracji (...) i aby przywódcy palestyńscy mogli z odnowionym mandatem nieść aspiracje narodu palestyńskiego do godności, wolności i samostanowienia".

Autorzy oświadczenia dodali, że "20 lat po ostatnich powszechnych wyborach i pięć lat po odroczeniu wyborów zaplanowanych wówczas na 2021 rok sprawia, że ten brak wyborów pozbawia naród palestyński prawa do demokratycznego wyrażenia swoich poglądów poprzez pójście do urn".

"Nasze dalsze poparcie dla władz palestyńskich i wysiłki na rzecz konsolidacji ich instytucji są tożsame z przywiązaniem do poszanowania podjętych zobowiązań dotyczących reform i odnowienia demokratycznego" - podkreślili szefowie MSZ ośmiu państw podpisanych pod apelem do władz Autonomii Palestyńskiej.

Strefa Gazy. Zniszczenia w dzielnicy Sheikh Radwan Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Abbas decyzję o odroczeniu wyborów uzasadnił izraelskimi atakami, rozbudową izraelskich osiedli na ziemiach palestyńskich, przemocą osadników i ograniczeniami w poruszaniu się Palestyńczyków po okupowanym Zachodnim Brzegu.

Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar odrzucił wówczas zarzuty Abbasa, nazywając je "absurdalnym kłamstwem mającym na celu uniknięcie odpowiedzialności i rozliczenia".

Wojna w Strefie Gazy została wywołana przez atak przeprowadzony przez Hamas na południowy Izrael 7 października 2023 roku, w wyniku którego zginęło około 1,2 tysiąca osób, a 251 zostało wziętych jako zakładnicy. Od tego czasu, według danych ministerstwa zdrowia, w izraelskich atakach w Strefie zginęło ponad 74 770 osób.

Mimo że Izrael i Hamas w październiku zeszłego roku uzgodniły zawieszenie broni, walki w Strefie Gazy trwają, a obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie rozejmu. Ponad 80 procent budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych, a kilkaset tysięcy osób mieszka w namiotach i innych tymczasowych schronieniach.

Według ministerstwa zdrowia w Strefie Gazy, którego dane są uznawane przez ONZ za wiarygodne, w ciągu ostatnich 13 miesięcy na tym terytorium zginęło co najmniej 1705 osób.

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20-letnie rządy Abbasa

Palestyńczycy nie wybierali prezydenta od 2005 roku, a parlamentu od 2006 roku. W ostatnich wyborach parlamentarnych zwyciężył islamistyczny Hamas, który w 2007 roku siłą przejął kontrolę nad Strefą Gazy, wypierając stamtąd siły lojalne wobec Abbasa i jego ugrupowania Fatah. Od tego czasu palestyńskie terytoria pozostają politycznie podzielone, a Fatah kontroluje Autonomię Palestyńską na Zachodnim Brzegu.

Kadencja prezydencka 90-letniego Abbasa wygasła w 2009 roku. Od tego czasu sprawuje on nadal władzę, wydając dekrety.