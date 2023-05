Zatrzymanie przed Pałacem Buckingham. Mężczyzna wrzucił naboje

czytaj dalej

Zakaz rekreacyjnego vapingu oraz ograniczenie sprzedaży e-papierosów tylko do aptek - to zmiany zapowiedziane przez australijskiego ministra zdrowia Marka Butlera. - Opakowali e-papierosy w błyszczące opakowania i dodali do nich słodkie smaki, by stworzyć kolejne pokolenie uzależnionych od nikotyny - argumentuje polityk.