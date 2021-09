"Prezydent Emmanuel Macron zdecydował, że francuski ambasador wróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu" - poinformował Biały Dom w komunikacie po rozmowie telefonicznej obu przywódców. Dyplomata, podobnie jak francuski ambasador z Canberry, został odwołany ze Stanów Zjedzonych w ubiegłym tygodniu. Miało to związek z napiętą sytuacją w relacjach z USA po zawarciu przez Amerykanów paktu obronnego AUKUS z Australią i Wielką Brytanią.

Biały Dom: francuski ambasador wróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu

Przywódcy zgodzili się co do tego, że ogłoszenie paktu bezpieczeństwa AUKUS powinno było zostać poprzedzone "otwartymi konsultacjami", co pozwoliłoby uniknąć sporu dyplomatycznego. We wspólnym komunikacie Biden i Macron poinformowali, że prezydent USA ocenił, iż wspólne zdolności obronne Europy powinny być "znacznie silniejsze".