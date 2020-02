Został zatrzymany przez policję, wysadził się. "Do tej pory znaleziono 10 ciał"

Policja zakomunikowała, że wybuch miał miejsce w pobliżu lokalnego klubu prasowego, gdzie zgromadziły się dziesiątki zwolenników radykalnej partii sunnickiej Ahle Sunnat Wal Jammat (ASWJ). Szef policji miejskiej Abur Razza Cheema wyjaśnił agencji Associated Press, że zwolennicy ASWJ zebrali się, by złożyć hołd pierwszemu kalifowi islamu. - Zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze, kiedy policja powstrzymała go przed zbliżeniem się do wiecu - powiedział agencji EFE rzecznik regionalnej policji Ali Asghar.