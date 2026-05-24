Świat Zamach na pociąg w Pakistanie. Nie żyją 24 osoby

Do zamachu na pociąg doszło w prowincji Beludżystan w południowo-zachodnim Pakistanie. Jak przekazał portal Hindustan Times, podróżowali nim żołnierze i ich rodziny.

Jeden z wagonów został całkowicie zniszczony przez eksplozję umieszczonego pod torami ładunku wybuchowego. Poważnie uszkodzone zostały również znajdujące się w pobliżu pojazdy, a z okien budynków wyleciały szyby - podał portal Geo News.

Według agencji AFP pociąg jechał ze stolicy Beludżystanu, Kwety, do Peszawaru w północno-zachodnim Pakistanie.

W reakcji na atak władze wezwały personel medyczny szpitali w Kwecie, by stawił się do pracy. Trwa akcja ratunkowa. W sprawie zdarzenia wszczęto śledztwo.

Beludżystan to najbiedniejsza i największa prowincja Pakistanu. Beludżystańscy separatyści oskarżają rząd Pakistanu o eksploatację lokalnych zasobów gazu ziemnego i minerałów bez dzielenia się korzyściami z lokalną ludnością.

