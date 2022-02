Zabójca Qandeel Baloch uniewinniony. Brat pakistańskiej gwiazdy mówił, że zabił ją, bo "przynosiła hańbę" rodzinie

Prawnik mężczyzny, Sardar Mehmood, potwierdził we wtorek CNN, że brata pakistańskiej gwiazdy uniewinnił sąd apelacyjny. Orzeczenie sądowe nie zostało jeszcze podane do wiadomości publicznej.

Oburzenie pakistańskich aktywistek

Informacje o wyroku sądu apelacyjnego wywołały oburzenie między innymi wśród aktywistów. "Ten mężczyzna, który przyznał się do zabicia Qandeel, swojej własnej siostry, jest dziś wolnym człowiekiem w tym samym kraju, w którym Qandeel nie mogła swobodnie żyć" – napisała prawniczka i aktywistka Nighat Dad na Twitterze w poniedziałek. "To jest żałosny stan nie tak żałosnego państwa… przepraszamy Qandeel. Jestem zszokowana i oniemiała" – dodała.

Sanam Maher, autorka "A Woman Like Her: The Short Life of Qandeel Baloch", wyraziła swój gniew na Instagramie. "W społeczeństwie, które czerpie wielką przyjemność z karania kobiet, które łamią zasady, nie powinno dziwić, że każdy podejrzany w tej sprawie został uniewinniony" – stwierdziła.