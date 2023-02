Pakistan zablokował Wikipedię za "bluźniercze treści"

Encyklopedia internetowa Wikipedia została zablokowana w Pakistanie z powodu zamieszczania bluźnierczych treści dotyczących islamu - przekazał w sobotę Pakistański Urząd Telekomunikacyjny. Wikimedia wezwała władze do natychmiastowego odblokowania dostępu do treści.

Blokada uniemożliwia piątemu najludniejszemu narodowi świata dostęp do największego na świecie repozytorium wolnej wiedzy - poinformowała Fundacja Wikimedia, która prowadzi encyklopedię. Fundacja wezwała Pakistan do natychmiastowego przywrócenia dostępu do Wikipedii i projektów Wikimedia w tym kraju.

"Fundacja Wikimedia uważa, że ​​dostęp do wiedzy jest prawem człowieka. Wikipedia to największa na świecie encyklopedia internetowa i główne źródło zaufanych informacji dla milionów. Jest to stale rosnący zapis historii, który daje ludziom z różnych środowisk możliwość przyczynienia się do zrozumienia ich religii, dziedzictwa i kultury przez wszystkich" - napisała fundacja.