Pakistan potępia "systematyczną kampanię islamofobii" we Francji

Pakistańskie MSZ wezwało ambasadora Francji w Islamabadzie, by potępić "islamofobiczną kampanię". Dzień wcześniej premier Pakistanu Imran Khan ogłosił, że prezydent Emmanuel Macron "zaatakował islam".

Dzień wcześniej szef pakistańskiego rządu Imran Khan oświadczył, że Emmanuel Macron "zaatakował islam", zachęcając do wyświetlania karykatur proroka Mahometa. "Niestety, prezydent Macron zdecydował się celowo sprowokować muzułmanów, w tym swoich własnych obywateli, zachęcając do pokazywania bluźnierczych karykatur wymierzonych w islam i naszego proroka" - napisał Khan na Twitterze.

Reakcja na działania Macrona

Wcześniej stosunek Macrona do islamu i muzułmanów ostro skrytykował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, mówiąc między innymi, że przywódca Francji potrzebuje "leczenia psychiatrycznego". Władze w Paryżu określiły tę wypowiedź jako "nie do przyjęcia" i wezwały na konsultacje do kraju swojego ambasadora w Ankarze. W podobnym tonie zareagował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.