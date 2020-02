Pakistan chwali się udanym testem rakiet mogących przenosić głowice nuklearne. Pokazuje nagranie

Na udostępnionym przez pakistańską armię filmie z testów widać rakietę Ra’ad-II o długości 4,85 m, podwieszoną pod myśliwiec Mirage III. Rakieta może przenosić konwencjonalne i nuklearne ładunki. Jej zasięg to 550-600 km.

Testy zbiegają się z wizytą Trumpa w Indiach

Podczas wizyty w tym kraju, Trump będzie próbował przekonać rząd Indii do zakupu amerykańskiej tarczy antyrakietowej, która miałaby chronić Delhi. System, w którego skład wchodzą radary, środki łączności i baterie przeciwlotnicze, ma kosztować 1,8 miliardów dolarów. Indyjskie dowództwo twierdzi jednak, że cena jest dwukrotnie zawyżona.

Pakistan i Indie mają porównywalną liczbę głowic nuklearnych - między 130 a 160. Indie dysponują tzw. nuklearną triadą, czyli są zdolne do ataku z lądu, powietrza i morza.

Pakistańsko-indyjski konflikt o Kaszmir

Dzień po nalocie doszło do powietrznej potyczki między siłami zbrojnymi obu krajów. Indyjski pilot zestrzelonego samolotu dostał się do niewoli, lecz Pakistan zwolnił go kilka dni później.