Pakistan ostrzega Indie przed podejmowaniem ataków. "Islamabad zareaguje z całą siłą"

Szef pakistańskiej dyplomacji Shah Mahmood Qureshi ostrzegł sąsiednie Indie, by "powstrzymały się od przeprowadzania jakichkolwiek ataków na jego kraj". Zagroził, że Islamabad "zareaguje z całą siłą, jeśli Delhi rozpocznie jakiekolwiek nieszczęście". Qureshi stwierdził w środę, że Indie planują atak na Pakistan, rzekomo w celu odwrócenia uwagi od niedawnego starcia między siłami Indii i Chin na spornym obszarze w Himalajach - podała agencja prasowa Associated Press.

Jak powiedział Qureshi stacji Geo TV, Indie "po tym, gdy zostały pobite i zawstydzone przez Chiny w incydencie w Himalajach, próbowały znaleźć usprawiedliwienie dla operacji przeciwko Pakistanowi". Szef MSZ nie przedstawił jednak na to żadnych dowodów. "Na razie ani Indie, ani Chiny nie odniosły się do tych oskarżeń" - podała Associated Press.