Został skazany na śmierć za zabójstwo dziennikarza. Teraz trafi do "bezpiecznego domu"

Terrorysta Ahmad Saeed Omar Sheikh, odpowiedzialny za porwanie i zabójstwo amerykańskiego dziennikarza Daniela Perla, zostanie przeniesiony z więzienia do "bezpiecznego domu". Mężczyzna nie wyjdzie jednak na wolność, na co wskazywała wcześniejsza decyzja Sądu Najwyższego.

Decyzja pakistańskiego Sądu Najwyższego to odpowiedź na skargę władz w Islamabadzie na czwartkowy wyrok tej samej instytucji, który nakazał uwolnienie Ahmada Saeeda Omara Sheikha. Wywołało to oburzenie rodziny zamordowanego dziennikarza Daniela Pearla, a także amerykańskich i pakistańskich władz. Na wyrok zareagował nowy sekretarz stanu Antony Blinken.

Morderstwo dziennikarza

Urodzony w Wielkiej Brytanii Sheikh to znany ekstremista, skazany wcześniej m.in. za porwania turystów w Indiach. W 2002 roku został skazany na śmierć wraz z trzema innymi mężczyznami przez sąd w Karaczi za porwanie i morderstwo Daniela Pearla – do czego początkowo się przyznawał. 18 lat później został jednak uniewinniony przez sąd w Karaczi, który uznał, że choć Sheikh uczestniczył w porwaniu Amerykanina, nie ma wystarczająco dowodów, by uznać go za winnego zabójstwa.