Sąd Najwyższy Pakistanu uchylił decyzję w sprawie aresztu dla byłego premiera

Sąd Najwyższy w Islamabadzie uchylił w czwartek decyzję o aresztowaniu byłego premiera Pakistanu Imrana Khana. Osadzenie Khana we wtorek w areszcie pod zarzutem korupcji wywołało gwałtowne protesty w całym kraju.

Od czasu obalenia rządu Khana przez parlament w kwietniu 2022 roku wszczęto wobec byłego premiera ponad sto postępowań sądowych. 70-letni obecnie były premier został we wtorek zatrzymany w Islamabadzie pod zarzutem korupcji.

Krwawe protesty w Pakistanie

Aresztowanie Khana wywołało protesty w całym kraju. Demonstrujący wdarli się do obiektów wojskowych i podpalili budynki państwowe oraz radiowozy w różnych miastach. W wyniku protestów zginęło co najmniej pięć osób, a policja zatrzymała ponad 1650 demonstrantów w samej prowincji Pendżab, z której pochodzi Khan.

W czwartek Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk wezwał pakistańskie siły bezpieczeństwa do "powściągliwości" i zwrócił się do protestujących z apelem o "powstrzymanie się od wszelkiej przemocy".

"Kluczem do rozwiązywania sporów politycznych są wolność słowa, pokojowe zgromadzenia i rządy prawa - napisał Tuerk na Twitterze. "Wzywam siły bezpieczeństwa do zachowania powściągliwości i proszę o zniesienie ograniczeń w Internecie. Apeluję też do protestujących o powstrzymanie się od przemocy" - dodał.