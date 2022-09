Powodzie w Pakistanie. Woda zalała najgorętsze miejsce na świecie

czytaj dalej

Uzbrojony mężczyzna został zatrzymany w czwartek wieczorem po tym, jak celował z broni ręcznej do wiceprezydent Argentyny Cristiny Fernandez de Kirchner. - To najpoważniejszy akt przemocy politycznej od czasu naszego powrotu do demokracji - ocenił argentyński prezydent Alberto Fernandez.