Kilkanaście ofiar śmiertelnych i wielu zaginionych po pożarze centrum handlowego w Pakistanie

Pożar centrum handlowego w Karaczi (Pakistan)
Pożar centrum handlowego w Karaczi (Pakistan)
Źródło: Reuters
Strażacy rozpoczęli w poniedziałek przeszukiwanie zgliszczy centrum handlowego w Karaczi. W największym mieście Pakistanu w sobotę wybuchł pożar, a w jego wyniku zginęło co najmniej 14 osób. Władze poinformowały, że zaginionych pozostaje ponad 60 osób.

Pożar wybuchł w sobotę późnym wieczorem w rozległym, wielopiętrowym centrum handlowym Gul Plaza w dzielnicy biznesowej miasta i trwał ponad 24 godziny. Burmistrz Karaczi Murtaza Wahab poinformował w niedzielę, że zaginionych jest ponad 60 osób. W poniedziałek strażacy rozpoczęli przeszukiwanie zgliszczy budynku.

W pożarze zginęło co najmniej 14 osób - przekazał szef policji prowincji Sindh Javed Alam Odho, cytowany przez agencję Reutera. Wcześniej informowano o sześciu ofiarach. Zdaniem funkcjonariusza "w miarę postępu akcji ratowniczej liczba ofiar może wzrosnąć". Dodał, że około 18 osób rannych w wyniku pożaru opuściło już szpital.

Pożar centrum handlowego w Karaczi (Pakistan)
Pożar centrum handlowego w Karaczi (Pakistan)
Źródło: EPA

"Wszystko straciliśmy"

Akcję gaszenia pożaru obserwowały setki ludzi, które otoczyły płonący budynek, w tym właściciele sklepów. - Zostaliśmy pozostawieni na lodzie, straciliśmy wszystko, 20 lat ciężkiej pracy przepadło – powiedziała właścicielka sklepu Yasmeen Bano w rozmowie z agencją Reutera.

Reuters - powołując się na lokalne media - pisał, że burmistrz Karaczi pojawił się na miejscu w niedzielę wieczorem, a tym samym 23 godziny po wybuchu pożaru. Zebrani na miejscu ludzie mieli skandować antyrządowe hasła i protestować przeciwko - ich zdaniem - opóźnionej reakcji straży pożarnej.

Pakistan. Akcja gaśnicza pożaru centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Pożar centrum handlowego w Karaczi
Źródło: EPA

Służby o przyczynach pożaru

Strażacy przekazali, że w kompleksie mieszczącym ponad 1200 sklepów nie było wystarczającej wentylacji, przez co doszło do szybkiego zadymienia i utrudniło dotarcie do osób uwięzionych w budynku.

- Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w obwodzie elektrycznym - powiedział w niedzielę reporterom Odho. Dodał, że układ pomieszczeń i obecność łatwopalnych towarów, takich jak dywany i koce, utrudniły i przedłużyły akcję gaśniczą.

- Kiedy przybyliśmy na miejsce, ogień z parteru rozprzestrzenił się już na wyższe kondygnacje i niemal cały budynek stał w płomieniach - powiedział Reutersowi rzecznik służb ratunkowych Hassanul Haseeb Khan. Według mediów na krótko przed wybuchem pożaru większość handlarzy zamykała właśnie swoje stoiska lub już je opuściła.

W Karaczi stosunkowo często dochodzi do podobnych katastrof, głównie z powodu braku odpowiednich systemów przeciwpożarowych w budynkach - podkreślił Reuters. W listopadzie 2023 r. w pożarze innego centrum handlowego w tym mieście zginęło 10 osób

pc

Autorka/Autor: os

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Pakistanpożar
