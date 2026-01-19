Kilkanaście ofiar śmiertelnych i wielu zaginionych po pożarze centrum handlowego w Pakistanie

Pożar wybuchł w sobotę późnym wieczorem w rozległym, wielopiętrowym centrum handlowym Gul Plaza w dzielnicy biznesowej miasta i trwał ponad 24 godziny. Burmistrz Karaczi Murtaza Wahab poinformował w niedzielę, że zaginionych jest ponad 60 osób. W poniedziałek strażacy rozpoczęli przeszukiwanie zgliszczy budynku.
W pożarze zginęło co najmniej 14 osób - przekazał szef policji prowincji Sindh Javed Alam Odho, cytowany przez agencję Reutera. Wcześniej informowano o sześciu ofiarach. Zdaniem funkcjonariusza "w miarę postępu akcji ratowniczej liczba ofiar może wzrosnąć". Dodał, że około 18 osób rannych w wyniku pożaru opuściło już szpital.
"Wszystko straciliśmy"
Akcję gaszenia pożaru obserwowały setki ludzi, które otoczyły płonący budynek, w tym właściciele sklepów. - Zostaliśmy pozostawieni na lodzie, straciliśmy wszystko, 20 lat ciężkiej pracy przepadło – powiedziała właścicielka sklepu Yasmeen Bano w rozmowie z agencją Reutera.
Reuters - powołując się na lokalne media - pisał, że burmistrz Karaczi pojawił się na miejscu w niedzielę wieczorem, a tym samym 23 godziny po wybuchu pożaru. Zebrani na miejscu ludzie mieli skandować antyrządowe hasła i protestować przeciwko - ich zdaniem - opóźnionej reakcji straży pożarnej.
Służby o przyczynach pożaru
Strażacy przekazali, że w kompleksie mieszczącym ponad 1200 sklepów nie było wystarczającej wentylacji, przez co doszło do szybkiego zadymienia i utrudniło dotarcie do osób uwięzionych w budynku.
- Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w obwodzie elektrycznym - powiedział w niedzielę reporterom Odho. Dodał, że układ pomieszczeń i obecność łatwopalnych towarów, takich jak dywany i koce, utrudniły i przedłużyły akcję gaśniczą.
- Kiedy przybyliśmy na miejsce, ogień z parteru rozprzestrzenił się już na wyższe kondygnacje i niemal cały budynek stał w płomieniach - powiedział Reutersowi rzecznik służb ratunkowych Hassanul Haseeb Khan. Według mediów na krótko przed wybuchem pożaru większość handlarzy zamykała właśnie swoje stoiska lub już je opuściła.
W Karaczi stosunkowo często dochodzi do podobnych katastrof, głównie z powodu braku odpowiednich systemów przeciwpożarowych w budynkach - podkreślił Reuters. W listopadzie 2023 r. w pożarze innego centrum handlowego w tym mieście zginęło 10 osób
Autorka/Autor: os
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: EPA