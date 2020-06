262 pilotów uziemionych przez "wątpliwe" licencje. "Nigdy więcej nie powinni latać"

Spośród 262 pilotów, których licencje - według ministerstwa lotnictwa - są "wątpliwe", 141 pracuje w pakistańskich liniach lotniczych PIA, dziesięciu w SereneAir, dziewięciu w Air Blue i 17 w Shaheen Airlines, a pozostali należą do klubów lotniczych bądź pracują w firmach czarterowych.

Szef resortu podkreślił, że "ci piloci nigdy więcej nie powinni latać". Zaznaczył, że ich uziemienie ma na celu zwiększenie wiarygodności pakistańskich linii lotniczych. - Myślę, że pomoże nam to usatysfakcjonować międzynarodowe organizacje i pokazać, że naprawiliśmy swoje błędy - stwierdził minister.

PIA i Air Blue oświadczyły, że zastosują się do decyzji władz, ale nie otrzymały jeszcze nazwisk pilotów, którzy mają zostać zawieszeni. - Wciąż czekamy na listę - powiedział wicedyrektor Air Blue, Raheel Ahmed.

Oszustwa na egzaminach i fałszowanie licencji

Obecny system egzaminacyjny w Pakistanie został wprowadzony w 2012 roku w celu dostosowania się do międzynarodowych standardów. Egzaminy musieli zdać także piloci, którzy swoje kwalifikacje lotnicze uzyskali już wcześniej. Przed podejściem do testów każdy z aspirujących pilotów musiał wylatać co najmniej 1500 godzin.