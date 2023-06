Pakistański minister energetyki informuje o dostarczeniu przez Rosję pierwszego transportu ropy do portu w Karaczi. - Transakcja w żadnym razie nie przyniesie nam strat - oświadczył Musadik Malik, odnosząc się do obaw o koszty, które będą związane z przeróbką rosyjskiej ropy.

45 tysięcy ton rosyjskiej ropy jest rozładowywanych w porcie w Karaczi - poinformował w poniedziałek pakistański minister energetyki, Musadik Malik. To pierwszy w historii Pakistanu zakup ropy naftowej od Rosji . Płatność za kupiony po obniżonych cenach surowiec została zrealizowana w chińskich juanach - zaznaczył Malik.

Pierwszy w historii transport rosyjskiej ropy naftowej dotarł do Karaczi

Pierwszy w historii transport rosyjskiej ropy naftowej dotarł do Karaczi KARACHI PORT TRUST/PAP/EPA

Minister Malik poinformował, że zakup traktowany jest jako próbny. Ropa trafi do rafinerii Pakistan's Refinery Limited (PRL). - Transakcja w żadnym razie nie przyniesie nam strat - oświadczył Malik, odnosząc się do obaw o koszty, które będą związane z przeróbką rosyjskiej ropy. Do tej pory Pakistan przerabiał tylko surowiec z Bliskiego Wschodu. Import surowców energetycznych stanowi największą część wydatków zagranicznych Pakistanu - podkreśla agencja Reutera.