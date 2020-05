"Wszystko, co widziałem wokół siebie, to dym i ogień". Dziesiątki ofiar katastrofy samolotu, są ocalali

Samolot Pakistańskich Linii Lotniczych (PIA) z 99 osobami na pokładzie w piątek po południu rozbił się w dzielnicy mieszkaniowej w pobliżu lotniska w Karaczi w Pakistanie. Służby potwierdziły śmierć co najmniej 80 osób, których ciała wydobyto spod gruzów i szczątków maszyny. Władze doniosły o co najmniej dwóch ocalałych.

Airbus 320 Pakistańskich Linii Lotniczych, lecący z Lahaur do Karaczi, próbował, według relacji świadków i nagrań wideo, dwa lub trzy razy wylądować, zanim się rozbił. Maszyna z 99 osobami na pokładzie, w tym siedmioma członkami załogi, spadła w biednej i gęsto zabudowanej dzielnicy mieszkaniowej w pobliżu lotniska Dźinnaha w Karaczi i uderzyła w wąską uliczkę. Co najmniej pięć domów zostało zniszczonych - relacjonowało AP. Ogień został ugaszony i mimo zapadnięcia zmroku w piątek trwała akcja ratownicza.

Pod gruzami dziesiątki ofiar

Jak podały władze, spod gruzów i szczątków maszyny wyciągnięto do tej pory 80 ciał. Nie wiadomo jednak, ile z odnalezionych do tej pory ciał to mieszkańcy dzielnicy. Jeden ze szpitali w Karaczi poinformował wcześniej, że trafiło tam 15 rannych, przywieziono też ciała ośmiu zabitych.