Katastrofa kolejowa w Pakistanie. Co najmniej 15 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych

Na tarczy pomnika Matki Ojczyzny w Kijowie zamontowano w niedzielę ukraiński trójząb (tryzub). Zastąpił on ściągnięty we wtorek herb sowiecki. "Stało się! Trójząb na swoim miejscu. To był złożony, odpowiedzialny, historyczny projekt" - napisał w mediach społecznościowych Ołeksandr Tkaczenko, który - choć w lipcu 2023 roku złożył dymisję - nadal pełni funkcję ministra kultury.