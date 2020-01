Były prezydent został skazany na śmierć za zdradę stanu. Kara "unieważniona"

- Złożenie skargi, utworzenie specjalnego sądu i wybór zespołu oskarżycielskiego są nielegalne (...) Cały wyrok został unieważniony - powiedział agencji AFP prokurator Ishtiaq A Khan, który bronił pakistańskiego rządu przed Wysokim Sądem w Lahaurze we wschodnim Pakistanie.

Musharraf był sądzony za ogłoszenie w 2007 roku stanu wyjątkowego, co uznano za akt zdrady stanu. Były szef państwa odpowiedział również za odsunięcie od obowiązków i uwięzienie sędziów Sądu Najwyższego, którzy odmówili akceptacji decyzji o stanie wyjątkowym.

Musharraf zakwestionował utworzenie specjalnego sądu wyłącznie w celu osądzenia go za zdradę stanu.

Wikipedia (CC BY SA 2.0)/ Pervez Musharraf - World Economic Forum Annual

Musharraf prowadził politykę umiarkowanych reform liberalnych. W polityce zagranicznej jego priorytetem było utrzymanie dobrych relacji z USA i dla ich poprawy zrezygnował z popierania talibów. W 2007 roku ponownie zwyciężył w wyborach prezydenckich mimo protestów opozycji. W tym samym roku ogłosił stan wyjątkowy, zawieszając konstytucję. Wobec grożącej mu ze strony parlamentu procedury impeachmentu w 2008 roku zrezygnował z urzędu i udał się na emigrację do Londynu. Rok później wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego. Musharraf powrócił do kraju w marcu 2013 roku, by wystartować w wyborach prezydenckich zaplanowanych na maj. Jednak komisja wyborcza nie wyraziła zgody, aby polityk ubiegał się o urząd ze względu na ciążące na nim zarzuty. Musharraf opuścił Pakistan w marcu 2016 roku. Jego wyjazd nastąpił nazajutrz po uchyleniu przez Sąd Najwyższy zakazu opuszczania kraju.