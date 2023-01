Pakistan. Tragedia na jeziorze. Zginęło 10 dzieci

czytaj dalej

Izraelska policja zaapelowała do obywateli, którzy mają pozwolenie na broń palną, by nosili ją przy sobie. Jest to reakcja na dwa ataki, do których w ostatnich dniach doszło w Jerozolimie. - Nasza odpowiedź będzie zdecydowana, szybka i precyzyjna - zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu. Armia poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę cywilni strażnicy żydowskiego osiedla w pobliżu Nablusu na Zachodnim Brzegu zastrzelili uzbrojonego Palestyńczyka.