Islamabad wzywa afgańskich talibów do powstrzymania zamachów na pakistańskim terytorium

Szef pakistańskiego MSW zażądał w czwartek od rządzących Afganistanem talibów, by zapobiegali zamachom organizowanym w jego kraju przez pakistańskich talibów ukrywających się w Afganistanie. Dzień wcześniej w ataku takim zginęły cztery osoby.

Pakistański minister spraw wewnętrznych Rana Sanaullah Khan przypomniał podczas konferencji prasowej, że do zorganizowania środowego zamachu bombowego w mieście Kweta, w prowincji Beludżystan na zachodzie kraju, przyznała się organizacja pakistańskich talibów Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Khan podkreślił, że rośnie zagrożenie, że Afganistan stanie się bezpieczną przystanią dla bojowników TTP. Dodał, że "powinno to zaniepokoić talibów" rządzących w tym kraju. Minister ocenił, że w Afganistanie ukrywa się około 5 tysięcy dżihadystów z TTP wraz z rodzinami.

Pakistańscy talibowie przyznali się do zamachu bombowego w mieście Kweta

FAYYAZ AHMAD/PAP/EPA

Do Afganistanu udała się w tym tygodniu wiceminister spraw zagranicznych Pakistanu Hina Rabbani, by omówić z przedstawicielami tamtejszych władz kwestię obecności TTP w tym kraju - podaje Associated Press.