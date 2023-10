Gang handlarzy ludzkimi organami rozbity. Jego szef miał usunąć nielegalnie 328 nerek

Rozbicie gangu to wynik dwóch miesięcy pracy policji. Dochodzenie rozpoczęto po zawiadomieniu od mężczyzny, który twierdził, że jeden z rzekomych członków gangu "przekonał go do prywatnego leczenia". Gdy później udał się do innego lekarza w celu kontynuowania leczenia, dowiedział się, że nie ma nerki. Jak ustalono gang miał szukać pacjentów w szpitalach i przekonywać ich, by poddali się prywatnym zabiegom, a następnie przeprowadzać operacje w regionie Taksili, mieście Lahaur oraz na kontrolowanym przez Pakistan terenie Kaszmiru. Niektórzy pacjenci, których poddano operacji, nie zdawali sobie sprawy, że zostanie im usunięta nerka. Według śledczych narządy miały być sprzedawane za cenę do 10 milionów rupii pakistańskich (ok. 150 tys. złotych – red.) za sztukę.