Dwie osoby zginęły w zamieszkach, które wybuchły po wyborach parlamentarnych

Narastające napięcia i klimat nieufności wśród wyborców

"Żałujemy, że (...) procedury prawne zostały wykorzystane do tego, by uniemożliwić pewnym przywódcom politycznym udział (w wyborach) oraz wykorzystanie rozpoznawalnych symboli partyjnych" - głosi oświadczenie Camerona, który odniósł się między innymi do sytuacji Imrana Khana, jak i do tego, że politycy jego partii (PTI) musieli stratować jako kandydaci niezależni.