Były premier Pakistanu Imran Khan oskarżany o terroryzm

Pakistańska policja wniosła oskarżenie o terroryzm przeciwko byłemu premierowi kraju Imranowi Khanowi - poinformowały lokalne władze. Jeden z ministrów w gabinecie Khana napisał w mediach społecznościowych, że jeśli były premier zostanie aresztowany, to jego zwolennicy "przejmą Islamabad siłą ludu".

Opozycyjna partia polityczna Tehreek-e-Insaf, której liderem jest Khan, opublikowała w internecie filmiki, pokazujące setki zwolenników byłego premiera otaczających jego dom, aby powstrzymać ewentualne zatrzymanie przez policję. Ali Amin Gandapur, minister w gabinecie Khana, napisał na Twitterze, że jeśli były premier zostanie aresztowany, to jego zwolennicy "przejmą Islamabad siłą ludu".

Napięcia polityczne w Pakistanie

W policyjnym raporcie przeciwko Khanowi są zawarte zeznania sędziego Alego Javeda, który opisał, jak były premier krytykował w trakcie wiecu inspektora generalnego pakistańskiej policji i jednego z sędziów - przekazała agencja AP. Wniesienie oskarżeń przeciwko byłemu premierowi nastąpiło dzień po tym, jak najwyższy organ regulacyjny mediów nałożył na Khana zakaz przemówień za "szerzenie mowy nienawiści" wobec "instytucji państwowych i funkcjonariuszy", co - zdaniem regulatora - doprowadza do eskalacji napięć politycznych w kraju.

Przemowa koncentrowała się na aresztowaniu doradcy politycznego Khana, Shahbaza Gilla, na początku sierpnia. Doszło do niego po tym jak Gill wezwał wojsko, by przestało wykonywać "nielegalne rozkazy" dowództwa. Gill został oskarżony o zdradę stanu, za co grozi mu kara śmierci. Khan twierdzi, że policja znęcała się nad Gillem w areszcie. Funkcjonariusze zaprzeczają tym oskarżeniom.