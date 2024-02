Były premier skazany trzeci raz w ciągu tygodnia. Teraz za bezprawne małżeństwo

Były premier Pakistanu Imran Khan i jego żona zostali w sobotę skazani na siedem lat więzienia za zawarcie małżeństwa niezgodnego z prawem. To trzeci wyrok, jaki usłyszał polityk w tym tygodniu. Jego żonę skazano w ostatnich dniach po raz drugi.

Pakistański sąd orzekł, że małżeństwo byłego premiera, zawarte w 2018 r. z Bushrą Khan, jest w świetle prawa nielegalne. Oboje - poza wyrokiem siedmiu lat więzienia - zostali też ukarani grzywną w wysokości 500 tys. rupii (ok. 7 tys. zł).

To już trzeci wyrok, jaki usłyszał w tym tygodniu 71-letni polityk. We wtorek został skazany na 10 lat więzienia za ujawnienie tajemnic państwowych, a w środę na 14 lat więzienia i zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat za korupcję i nielegalną sprzedaż prezentów, jakie otrzymał podczas pełnienia funkcji premiera. Za ten sam czyn wyrok 14 lat pozbawienia wolności usłyszała też w środę jego żona. Ta jest duchową doradczynią oddaną sufizmowi, mistycznej formie islamu. Kobieta przez męża i swoich zwolenników nazywana jest Bushra Bibi lub Bushra Begum, co w języku urdu oznacza szacunek.

Agencje wyliczają, że przeciwko Khanowi wytoczono ponad 150 postępowań sądowych. które dotyczą m.in. terroryzmu czy podżegania do przemocy. Odsiaduje już trzyletni wyrok za korupcję. Nie określono, czy 10-letni okres zakazu obejmuje pobyt w więzieniu, czy zacznie być naliczany po wyjściu na wolność. Nie poinformowano też, czy wyroki (zarówno w jego przypadku, jak w przypadku żony) się sumują.

Orzeczenie zapadło na kilka dni przed czwartkowymi wyborami powszechnymi w kraju, w których ma zakaz startu.

"Ceremonia zaślubin przeprowadzona w sposób fałszywy"

W decyzji sądu, którą uzyskała stacja CNN napisano, że Khan z żoną zostali uznani za winnych zawarcia "ceremonii zaślubin przeprowadzonej w sposób fałszywy bez legalnego zawarcia małżeństwa".

W uzasadnieniu sobotniego wyroku sąd stwierdził, że przed poślubieniem byłego premiera Bushra Khan nie odczekała wymaganego przez islam okresu ok. trzech miesięcy (z arab. idda), po rozwodzie z poprzednim mężem. Państwo Khan mieli podpisać kontrakt małżeński w styczniu 2018 r. podczas tajnej ceremonii, siedem miesięcy przed tym, jak były gwiazdor krykieta został premierem. Oboje zaprzeczyli, by popełnili jakiekolwiek wykroczenie. Partia Khana, Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI), wydała oświadczenie potępiające wyrok, nazywając go "kpiną z prawa".

Pozew wzniósł były mąż Bushry, Khawar Farid Maneka, po prawie sześciu latach po ich rozwodzie. Oskarżył ich o zawarcie związku małżeńskiego bez odczekania obowiązkowego okresu oraz popełnienie cudzołóstwa.

Imran Khan przebywa w więzieniu w mieście garnizonowym Rawalpindi, podczas gdy jego żonie zezwolono odbyć karę w ich rezydencji na wzgórzu w Islamabadzie.

Pozostałe z ponad 150 postępowań sądowych przeciwko byłemu szefowi rządu dotyczą m.in. terroryzmu i podżegania do przemocy. Polityk stracił stanowisko premiera w kwietniu 2022 roku.

Kim jest Imran Khan

Imran Khan do lat 90. XX wieku znany był jako gwiazda krykieta. Pakistańskim rządem kierował w latach 2018-2022. Przez całą kadencję krytykował władze USA, a w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę złożył wizytę w Moskwie. Stanowisko premiera stracił w kwietniu 2022 roku po wyrażeniu wobec niego wotum nieufności przez parlament.

Khan twierdzi, że jego usunięcie było wspierane przez wojsko, z którym skonfliktował się podczas sprawowania urzędu. On i jego partia twierdzą, że doświadczyli represji ze strony wojska, obejmujących między innymi aresztowania ich zwolenników, członków partii i kluczowych doradców.

W maju tego samego roku został zatrzymany pod zarzutem korupcji. W sierpniu 2023 roku został skazany na trzy lata więzienia za korupcję. Choć wyroki wykluczają go ze startu w wyborach parlamentarnych 8 lutego, to pozostaje on potężną siłą polityczną i cieszy się wielkim oddolnym poparciem. Po aresztowaniu Khana w maju ubiegłego roku w Pakistanie wybuchły zamieszki.

