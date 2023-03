Była pakistańska hokeistka Shahida Raza zginęła w katastrofie łodzi z migrantami

Przyjaciółka z drużyny Summaya Kainat powiedziała, że 27-letnia Raza opuściła dom w Kwecie cztery miesiące temu i pojechała do sąsiedniego Iranu. Raza miała następnie przedostać się do Turcji, skąd planowała dotrzeć do Włoch lub Australii, by z tych krajów zwrócić się o azyl.