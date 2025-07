Brutalne zabójstwo nowożeńców. Zatrzymano 11 osób

Karaczi, miasto w Pakistanie Źródło: Reuters

Pakistańskie władze wszczęły śledztwo po zapoznaniu się z nagraniem, na którym widać, jak kobieta i mężczyzna, zidentyfikowani przez policję jako Bano Bibi i Ahsan Ullah, zostają zastrzeleni. Sarfraz Bugti, premier Beludżystanu, poinformował w poniedziałek, że w związku ze sprawą zatrzymano 11 osób.

Według szefa lokalnej policji Naveeda Akhtara, to starszy plemienia, Sardar Satakzai, miał nakazać zabicie pary po tym, jak brat panny młodej skarżył mu się, że wyszła za mąż bez jego zgody. Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani i znajdują się wśród 11 zatrzymanych osób podejrzewanych o związek z morderstwem. Śledztwo zostało rozpoczęte, choć nikt z członków rodziny dotychczas nie zgłosił się na policję.

Nagranie śmierci nowożeńców

Małżonkowie zginęli w zeszłym miesiącu na obrzeżach miasta Kweta w zachodnim Pakistanie. Na nagraniu widać samochody i kilku mężczyzn. Para zostaje wyprowadzona z jednego z pojazdów. Kobieta otrzymuje egzemplarz Koranu, za nią idzie mężczyzna z bronią. - Masz prawo tylko strzelać do mnie, nic innego - mówi kobieta w lokalnym języku brahvi, następnie mężczyzna podnosi pistolet i oddaje strzał z bliskiej odległości. Potem padają kolejne. Na innym nagraniu widać zakrwawione ciała mężczyzny i kobiety leżące obok siebie.

CNN podkreśla, że nie jest w stanie niezależnie zweryfikować autentyczności nagrań. Policja poinformowała jednak stację, że ich zdaniem nagranie rzeczywiście przedstawia zabójstwo będące przedmiotem śledztwa.

Zabójstwa honorowe w Pakistanie

Farhatullah Babar, pakistański obrońca praw człowieka, wezwał do surowego ukarania wszystkich osób zamieszanych w "brutalne morderstwo nowożeńców". To kolejne takie zdarzenie w ostatnich miesiącach. Komisja Praw Człowieka Pakistanu poinformowała, że w ubiegłym roku doszło tam do co najmniej 405 zabójstw honorowych, głównie kobiet, i skrytykowała władze za brak działań mających na celu wyeliminowanie tych przestępstw.

Jak podaje agencja Reuters, każdego roku w Pakistanie setki kobiet padają ofiarą krewnych, którzy zarzucają im "splamienie honoru", np. ucieczką od rodziny, spotykaniem się z mężczyznami, których nie wybierają dla nich rodziny, czy innym naruszeniem zasad. W tym roku mężczyzna zabił swoją 15-letnią córkę za - jego zdaniem - "niestosowne treści", jakie publikowała na TikToku.

