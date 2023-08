Awaria kolejki linowej - ośmioro dzieci zawisło 365 metrów nad ziemią. Były w drodze do szkoły

Do zdarzenia doszło 22 sierpnia, ok. godz. 9 czasu lokalnego, na terenie prowincji Khyber Pakhtunkhwa, w okolicy miasta Battagram. CNN, powołując się na informacje przekazane przez lokalne służby, podaje, że ośmioro dzieci, które znajdowały się w wagoniku kolejki linowej, jechały nią do szkoły. Towarzyszyły im dwie osoby dorosłe (niektóre media, w tym Reuters, piszą o łącznie ośmiu osobach, w tym sześciorgu dzieci - red.). W pewnym momencie wyciąg przestał działać.