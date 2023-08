Zawiśli na jednej linie 275 metrów nad ziemią. Dzieci i ich nauczyciel zostali uratowani

Siedmioro dzieci oraz ich nauczyciel, którzy utknęli w wagoniku kolejki linowej nad kilkusetmetrowym wąwozem w Pakistanie, zostali uratowani. Początkowo akcję prowadzono z pomocą śmigłowca, ale stało się to niemożliwe po zapadnięciu zmroku. Wówczas przystąpiono do działań z ziemi.

We wtorek nad ranem siedmioro dzieci oraz ich nauczyciel utknęli nad przepaścią. Doszło do tego, gdy pękła jedna z lin kolejki linowej, którą podróżowali do szkoły w oddalonym, górzystym rejonie Pakistanu, nieopodal miasta Battagram w prowincji Chajber Pasztunchwa. Przedstawiciel służb przekazał agencji Reutera, że wagonik kolejki zawisł na jednej linie na wysokości około 275 metrów nad ziemią.