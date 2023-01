Pakiet pomocy dla Ukrainy. Wspólna deklaracja grupy państw NATO, w tym Polski

Jedenaście państw NATO - w tym Polska, Łotwa i Estonia - zobowiązało się do przekazania nowego pakietu pomocy wojskowej Ukrainie - wynika ze wspólnej deklaracji, którą opisuje Reuters. W piątek ministrowie obrony kilkudziesięciu państw spotykają się w bazie Ramstein, gdzie - zgodnie z oczekiwaniami - mają zapaść istotne decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla zaatakowanego przez Rosję kraju.

Reuters pisze, że wsparcie Polski dla Ukrainy obejmuje działa przeciwlotnicze S-60 i 70 tysięcy sztuk amunicji. Dodano, że nasz kraj jest gotowy przekazać czternaście czołgów Leopard 2 wraz z tysiącem sztuk amunicji. Taką deklarację przekazał 11 lutego we Lwowie prezydent Andrzej Duda . Zaznaczał wtedy jednak, że czołgi mogą zostać przekazane w ramach budowanej koalicji międzynarodowej w tej sprawie.

W piątek w amerykańskiej bazie sił powietrznych Ramstein w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech zaplanowano spotkanie grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kluczowe znaczenie ma dostawa zachodnich czołgów. Wielka Brytania już to ogłosiła, Polska i Finlandia są do tego gotowe. Główną rolę mają jednak do odegrania Niemcy, ponieważ w tym kraju produkowane są czołgi Leopard 2, które chcą przekazać Ukrainie Polska i Finlandia.