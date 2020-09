Moskwa oskarża: pora odkrywać karty, Berlin blefuje

Rzecznika MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła, że jej kraj oczekuje od strony niemieckiej dostępu do szczegółów badań Aleksieja Nawalnego, które potwierdziły użycie wobec niego środka bojowego z grupy nowiczoków. - Pora już odkrywać karty - oznajmiła i dodała, że "Berlin blefuje".

- O jakiej tajności można mówić, jeśli - według informacji mediów - nasila się wymiana informacji pomiędzy kliniką Charite, laboratorium Bundeswehry, brytyjskim laboratorium Porton Down, a także instytucjami bułgarskimi - mówiła.

Zacharowa powołała się także na wypowiedź szefa MSZ Niemiec Heiko Maasa, który - według jej słów - ocenił, że "istnieje wiele świadectw" dotyczących związku państwa rosyjskiego ze stanem Nawalnego. - To zbyt poważne, by pozwolić, aby oficjalni przedstawiciele Niemiec zachowali wszystko dla siebie. Oczekujemy od Berlina przedstawienia wszystkich posiadanych danych: zarówno rezultatów badań Bundeswehry, jak i owych "świadectw", którymi dysponuje MSZ Republiki Federalnej - oznajmiła Zacharowa.

Atak na Aleksieja Nawalnego

Aleksiej Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie. W poniedziałek lekarze przekazali, że opozycjonista został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i reaguje, gdy się do niego mówi.