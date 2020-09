"Sprawa nie jest kwestią dwustronnej agendy niemiecko-rosyjskiej". Ambasada Niemiec wydała oświadczenie

"Sprawa nie jest kwestią dwustronnej agendy niemiecko-rosyjskiej"

MSZ w Moskwie: Niemcy wykorzystują sytuację wokół Nawalnego w celu "dyskredytowania" Rosji

Pompeo: Nawalnego próbowali otruć urzędnicy rosyjskiego rządu

Do sprawy odniósł się w środę w Waszyngtonie amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. - Kiedy ludzie widzą próbę otrucia dysydenta i domyślają się, że zorganizowali to wysocy rangą urzędnicy rosyjscy, to myślę, że nie jest to dobre dla narodu rosyjskiego - powiedział. Podkreślił, że Waszyngton i wszyscy jego europejscy sojusznicy chcą, aby Rosja "wobec osób odpowiedzialnych za to wyciągnęła konsekwencje".