Wygaszanie wieży Eiffla, zimne prysznice i wolna jazda samochodem. Tak Europa szuka oszczędności

W związku z rosnącymi cenami surowców energetycznych europejskie państwa szukają oszczędności. Przed nadchodzącą zimą ogłaszane są kolejne decyzje w tej sprawie, a niektóre z nich będą bardzo widoczne. Między innymi skrócono czas podświetlania takich zabytków jak Wieża Eiffla i Brama Brandenburska, zachęca się kierowców do wolniejszej, bardziej ekonomicznej jazdy, a Parlament Europejski rozważa czasową rezygnację z obradowania w Strasburgu - we wtorek wymienia "Guardian".

Wieża Eiffla gaszona wcześniej

We Francji zapadła decyzja o skróceniu czasu, przez jaki działa oświetlenie paryskiej Wieży Eiffla. 20 tysięcy migoczących żarówek wyłączane jest obecnie 23:45, czyli o ponad godzinę wcześniej niż do tej pory. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie kosztów energii o 4 proc. To nie jedyny znany zabytek, który w ramach oszczędności jest podświetlany krócej, np. berlińska Brama Brandenburska podświetlana jest już jedynie przez 6 godzin dziennie, od godz. 16 do 22.