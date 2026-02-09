Oświadczenie Pałacu Buckingham w sprawie byłego księcia. "Król wyraził się jasno"

Ofiary Epsteina w klipie opublikowanym w dniu Super Bowl. Domagają się opublikowania nieocenzurowanej wersji akt Źródło: Reuters

Oświadczenie opublikowano w poniedziałek. Wcześniej tego dnia policja regionu Thames Valley informowała, że bada doniesienia sugerujące, że młodszy brat króla Karola III, obecnie znany jako Andrew Mountbatten-Windsor, przekazywał Epsteinowi poufne dokumenty w czasie, gdy pełnił funkcję wysłannika Wielkiej Brytanii ds. handlu. "Król wyraził się jasno, zarówno słowami, jak i poprzez bezprecedensowe działania, swoje głębokie zaniepokojenie zarzutami, które wciąż pojawiają się w związku z postępowaniem pana Mountbatten-Windsora" - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

"Chociaż do konkretnych zarzutów, o których mowa, powinien odnieść się pan Mountbatten-Windsor, to jeśli zwróci się do nas policja Thames Valley, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami. Jak już wcześniej stwierdzono, myśli i współczucie Ich Królewskich Mości były i pozostają z ofiarami wszelkich form przemocy" - zapewniono.

Andrzej Mountbatten-Windsor

Relacje Andrzeja z Epsteinem

W najnowszej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina, opublikowanej pod koniec stycznia przez ministerstwo sprawiedliwości USA, znalazły się między innymi e-maile z 30 listopada 2010 roku między nim a Andrzejem. Sugerują one, że były już książę przekazał Epsteinowi raporty ze swoich wizyt w Wietnamie, Singapurze, Hongkongu oraz Shenzhen w Chinach.

Był on specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji od 2001 roku do lipca 2011 roku. W ramach pełnionej funkcji często promował brytyjskie interesy gospodarcze za granicą.

Były książę stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom wobec niego w związku z Epsteinem, ale to ta znajomość i mętne tłumaczenia w tej sprawie spowodowały, że młodszy brat króla Karola III został w zeszłym roku pozbawiony tytułu książęcego i wszelkich przywilejów.

Akta Epsteina wywołały też kryzys w brytyjskim rządzie. W dokumentach znalazły się informacje dotyczące relacji finansisty z dyplomatą i politykiem rządzącej Partii Pracy Peterem Mandelsonem. W 2024 r. premier Keir Starmer mianował go ambasadorem Wielkiej Brytanii w USA. Został odwołany po tym, jak na jaw wyszły informacje o tym, że jego relacje z przestępcą seksualnym były znacznie dłuższe, niż dotąd sądzono. W tle kolejnych doniesień o Mandelsonie z funkcji zrezygnowało dwóch współpracowników Starmera.

Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Opracowała Aleksandra Sapeta