Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Oświadczenie Pałacu Buckingham w sprawie byłego księcia. "Król wyraził się jasno"

Król Karol
Ofiary Epsteina w klipie opublikowanym w dniu Super Bowl. Domagają się opublikowania nieocenzurowanej wersji akt
Źródło: Reuters
Pałac Buckingham jest gotowy udzielić wsparcia policji w badaniu powiązań byłego księcia Andrzeja z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem - wynika z opublikowanego oświadczenia.

Oświadczenie opublikowano w poniedziałek. Wcześniej tego dnia policja regionu Thames Valley informowała, że bada doniesienia sugerujące, że młodszy brat króla Karola III, obecnie znany jako Andrew Mountbatten-Windsor, przekazywał Epsteinowi poufne dokumenty w czasie, gdy pełnił funkcję wysłannika Wielkiej Brytanii ds. handlu. "Król wyraził się jasno, zarówno słowami, jak i poprzez bezprecedensowe działania, swoje głębokie zaniepokojenie zarzutami, które wciąż pojawiają się w związku z postępowaniem pana Mountbatten-Windsora" - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

"Chociaż do konkretnych zarzutów, o których mowa, powinien odnieść się pan Mountbatten-Windsor, to jeśli zwróci się do nas policja Thames Valley, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami. Jak już wcześniej stwierdzono, myśli i współczucie Ich Królewskich Mości były i pozostają z ofiarami wszelkich form przemocy" - zapewniono.

Andrzej Mountbatten-Windsor
Andrzej Mountbatten-Windsor
Źródło: PAP/EPA/ANDY RAIN

Relacje Andrzeja z Epsteinem

W najnowszej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina, opublikowanej pod koniec stycznia przez ministerstwo sprawiedliwości USA, znalazły się między innymi e-maile z 30 listopada 2010 roku między nim a Andrzejem. Sugerują one, że były już książę przekazał Epsteinowi raporty ze swoich wizyt w Wietnamie, Singapurze, Hongkongu oraz Shenzhen w Chinach.

Był on specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji od 2001 roku do lipca 2011 roku. W ramach pełnionej funkcji często promował brytyjskie interesy gospodarcze za granicą.

Były książę stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom wobec niego w związku z Epsteinem, ale to ta znajomość i mętne tłumaczenia w tej sprawie spowodowały, że młodszy brat króla Karola III został w zeszłym roku pozbawiony tytułu książęcego i wszelkich przywilejów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
William - Kate
"Zdali sobie sprawę, że muszą coś powiedzieć". Oświadczenie książęcej pary
Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
Były książę na czworaka. Ujawnili nowe zdjęcia z akt Epsteina
WELLS, UNITED KINGDOM - JANUARY 31: UK newspaper front pages including The Sun, The Daily Mail and The Times display stories on the latest Epstein files release
"Bagno Epsteina" wciąga coraz więcej osób. Najnowsza odsłona skandalu
Monika Winiarska

Akta Epsteina wywołały też kryzys w brytyjskim rządzie. W dokumentach znalazły się informacje dotyczące relacji finansisty z dyplomatą i politykiem rządzącej Partii Pracy Peterem Mandelsonem. W 2024 r. premier Keir Starmer mianował go ambasadorem Wielkiej Brytanii w USA. Został odwołany po tym, jak na jaw wyszły informacje o tym, że jego relacje z przestępcą seksualnym były znacznie dłuższe, niż dotąd sądzono. W tle kolejnych doniesień o Mandelsonie z funkcji zrezygnowało dwóch współpracowników Starmera

Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Sapeta /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Andy Rain/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Brytyjska rodzina królewskaJeffrey Epstein
Czytaj także:
imageTitle
Tomasiak o 0,1 pkt od medalu. Żyła na gorąco: druga seria? Będzie dobrze!
EUROSPORT
USA-Wenezuela
Pościg przez pół świata. "Uciekł, a my poszliśmy za nim"
BIZNES
imageTitle
Nigdy nie zapunktował, wszedł do finału igrzysk. Polacy pomogli
EUROSPORT
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
W mieście mrówki jedzą gorzej niż na wsi
METEO
Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
FAŁSZEuroposeł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
KONKRET24
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Dosze
EUROSPORT
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
BIZNES
imageTitle
Plan startów Polaków we wtorek
EUROSPORT
Droga jest zablokowana
Po zderzeniu z osobówką tir przewrócił się na bok
Lubuskie
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
BIZNES
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
METEO
Ailsa Craig
Bez tej małej i bezludnej wyspy na igrzyskach zabrakłoby jednej konkurencji
Świat
Pociąg zatrzymał się na stacji w Koluszkach
Pożar w pociągu, ewakuowano pasażerów
Łódź
imageTitle
Rekord za rekordem na lodowym torze. Dobry występ Polki
EUROSPORT
Ghislaine Maxwell
Wspólniczka Epsteina wybrała milczenie
Świat
imageTitle
Kask z poległymi sportowcami. "To moi przyjaciele"
EUROSPORT
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
BIZNES
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
METEO
GettyImages-2260749183
Wielkie emocje na skoczni. Tomasiak z dużą szansą na medal
RELACJA
Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump opublikował przeróbkę zdjęcia z liderami. Jest jedna różnica
Świat
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
WARSZAWA
imageTitle
Zagrożenie lawinowe we Włoszech. Na liście Cortina
EUROSPORT
shutterstock_1054902860
Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Agata Daniluk
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zaginięcie matki słynnej prezenterki. "Zapłacimy"
Świat
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
WARSZAWA
Natalia Czerwonka w walce o medal
Polki bez medalu. Stalowe nerwy holenderskiej faworytki
RELACJA
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica