Ostrzeżenie z NATO przed rosnącym potencjałem Rosji

- Rosjanie nie dysponują odpowiednimi siłami, by dokonać strategicznego przełomu. Co więcej, nie posiadają umiejętności i możliwości, by działać na taką skalę, by spróbować dokonania jakiegokolwiek przełamania na strategicznym poziomie - ocenił na konferencji prasowej głównodowodzący połączonych sił NATO w Europie generał Christopher Cavoli, wyrażając przekonanie, że mimo pewnych sukcesów Rosjan na poziomie lokalnym Ukraińcy "utrzymają linię".