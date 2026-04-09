Ostrzelany włoski pojazd w Libanie. Szef MSZ Włoch wezwał ambasadora Izraela, reakcja Meloni
W wywiadzie dla telewizji RAI wicepremier Tajani oświadczył wieczorem, odnosząc się do dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem: "Rozejm jest bardzo kruchy i trzeba go wzmocnić". - Izrael popełnił błąd, atakując Liban, także dlatego, że w atak został zaangażowany też włoski kontyngent UNIFIL - wskazał.
- Trafiony został pojazd wojskowy naszego kraju i to jest niedopuszczalne. Z tego powodu wezwałem ambasadora Izraela, aby zaprotestować przeciwko temu - przekazał szef dyplomacji. - Włoskich żołnierzy się nie dotyka, powiedzieliśmy to ambasadorowi - dodał Tajani.
Podkreślił również, że "Izrael nie może narażać zawieszenia broni na niebezpieczeństwo poprzez ataki na Liban, gdzie istnieje ryzyko uderzenia w ludność cywilną". - To zawieszenie broni jest kluczowe dla stabilności regionu, a więc również dla umożliwienia przepływu tankowców przez cieśninę Ormuz oraz dla ograniczenia ataków na państwa Zatoki Perskiej - ocenił.
- Izraelskie strzały ostrzegawcze uszkodziły jeden z naszych pojazdów; na szczęście nikt nie został ranny - powiedział później Antonio Tajani w niższej izbie parlamentu. Później napisał na X, że nakazał wezwanie ambasadora Izraela.
Meloni apeluje o wstrzymanie wojny w Libanie
- To całkowicie niedopuszczalne, aby personel działający pod flagą ONZ był narażony na ryzyko w wyniku nieodpowiedzialnych działań, takich jak dzisiejsze, które stanowią rażące naruszenie rezolucji ONZ nr 1701 - powiedziała premier Giorgia Meloni.
Meloni wezwała do zakończenia wojny w Libanie, opierając się na zawieszeniu broni między USA a Iranem. Potępiając Hezbollah, powiedziała: - Ciągłe ataki Izraela w Libanie, które już doprowadziły do zbyt wielu ofiar śmiertelnych i niedopuszczalnej liczby przesiedleńców, muszą natychmiast ustać.
Atak na włoski pojazd w Libanie
Pojazd wojskowy Lince z włoskiego konwoju sił ONZ jadącego w kierunku Bejrutu został trafiony strzałami ostrzegawczymi przez siły zbrojne Izraela, by zablokować jego przejazd. Trafiono między innymi w opony, żołnierze zawrócili do bazy.
Minister obrony Guido Crosetto w oświadczeniu wyraził "stanowczy, pełen oburzenia protest" z powodu tego, co wydarzyło się w Libanie Południowym.
- Są tylko drobne zniszczenia, nie ma rannych, ale jak długo jeszcze? To niedopuszczalne, że włoscy żołnierze zaangażowani pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, z zadaniami wyłącznie polegającymi na zagwarantowaniu pokoju i stabilności, są narażeni na ryzyko ze strony izraelskiego wojska - dodał.
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: WAEL HAMZEH/EPA/PAP