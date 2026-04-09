Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostrzelany włoski pojazd w Libanie. Szef MSZ Włoch wezwał ambasadora Izraela, reakcja Meloni

|
Samochód UNFIL w południowym Libanie
Atak Izraela na Liban (8.04)
Źródło: Reuters
Do włoskiego resortu dyplomacji wezwano ambasadora Izraela - poinformował w środę wicepremier, szef MSZ Włoch Antonio Tajani. Władze w Rzymie złożyły protest w związku z tym, że włoski pojazd misji pokojowej UNIFIL w południowym Libanie został ostrzelany przez siły izraelskie. Nikt nie został ranny, pojazd uległ uszkodzeniu.

W wywiadzie dla telewizji RAI wicepremier Tajani oświadczył wieczorem, odnosząc się do dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem: "Rozejm jest bardzo kruchy i trzeba go wzmocnić". - Izrael popełnił błąd, atakując Liban, także dlatego, że w atak został zaangażowany też włoski kontyngent UNIFIL - wskazał.

- Trafiony został pojazd wojskowy naszego kraju i to jest niedopuszczalne. Z tego powodu wezwałem ambasadora Izraela, aby zaprotestować przeciwko temu - przekazał szef dyplomacji. - Włoskich żołnierzy się nie dotyka, powiedzieliśmy to ambasadorowi - dodał Tajani.

Podkreślił również, że "Izrael nie może narażać zawieszenia broni na niebezpieczeństwo poprzez ataki na Liban, gdzie istnieje ryzyko uderzenia w ludność cywilną". - To zawieszenie broni jest kluczowe dla stabilności regionu, a więc również dla umożliwienia przepływu tankowców przez cieśninę Ormuz oraz dla ograniczenia ataków na państwa Zatoki Perskiej - ocenił.

- Izraelskie strzały ostrzegawcze uszkodziły jeden z naszych pojazdów; na szczęście nikt nie został ranny - powiedział później Antonio Tajani w niższej izbie parlamentu. Później napisał na X, że nakazał wezwanie ambasadora Izraela.

Meloni apeluje o wstrzymanie wojny w Libanie

- To całkowicie niedopuszczalne, aby personel działający pod flagą ONZ był narażony na ryzyko w wyniku nieodpowiedzialnych działań, takich jak dzisiejsze, które stanowią rażące naruszenie rezolucji ONZ nr 1701 - powiedziała premier Giorgia Meloni.

Meloni wezwała do zakończenia wojny w Libanie, opierając się na zawieszeniu broni między USA a Iranem. Potępiając Hezbollah, powiedziała: - Ciągłe ataki Izraela w Libanie, które już doprowadziły do ​​zbyt wielu ofiar śmiertelnych i niedopuszczalnej liczby przesiedleńców, muszą natychmiast ustać.

Atak na włoski pojazd w Libanie

Pojazd wojskowy Lince z włoskiego konwoju sił ONZ jadącego w kierunku Bejrutu został trafiony strzałami ostrzegawczymi przez siły zbrojne Izraela, by zablokować jego przejazd. Trafiono między innymi w opony, żołnierze zawrócili do bazy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"

Minister obrony Guido Crosetto w oświadczeniu wyraził "stanowczy, pełen oburzenia protest" z powodu tego, co wydarzyło się w Libanie Południowym.

- Są tylko drobne zniszczenia, nie ma rannych, ale jak długo jeszcze? To niedopuszczalne, że włoscy żołnierze zaangażowani pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, z zadaniami wyłącznie polegającymi na zagwarantowaniu pokoju i stabilności, są narażeni na ryzyko ze strony izraelskiego wojska - dodał.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
WłochyLibanIzraelKonflikt na Bliskim WschodzieAntonio TajaniGiorgia Meloni
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica