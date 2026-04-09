Świat Ostrzelany włoski pojazd w Libanie. Szef MSZ Włoch wezwał ambasadora Izraela, reakcja Meloni Adam Styczek |

Atak Izraela na Liban (8.04) Źródło: Reuters

W wywiadzie dla telewizji RAI wicepremier Tajani oświadczył wieczorem, odnosząc się do dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem: "Rozejm jest bardzo kruchy i trzeba go wzmocnić". - Izrael popełnił błąd, atakując Liban, także dlatego, że w atak został zaangażowany też włoski kontyngent UNIFIL - wskazał.

- Trafiony został pojazd wojskowy naszego kraju i to jest niedopuszczalne. Z tego powodu wezwałem ambasadora Izraela, aby zaprotestować przeciwko temu - przekazał szef dyplomacji. - Włoskich żołnierzy się nie dotyka, powiedzieliśmy to ambasadorowi - dodał Tajani.

Samochód UNFIL w południowym Libanie Źródło: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

Podkreślił również, że "Izrael nie może narażać zawieszenia broni na niebezpieczeństwo poprzez ataki na Liban, gdzie istnieje ryzyko uderzenia w ludność cywilną". - To zawieszenie broni jest kluczowe dla stabilności regionu, a więc również dla umożliwienia przepływu tankowców przez cieśninę Ormuz oraz dla ograniczenia ataków na państwa Zatoki Perskiej - ocenił.

- Izraelskie strzały ostrzegawcze uszkodziły jeden z naszych pojazdów; na szczęście nikt nie został ranny - powiedział później Antonio Tajani w niższej izbie parlamentu. Później napisał na X, że nakazał wezwanie ambasadora Izraela.

Ho appena dato indicazioni di convocare al Ministero degli Esteri l'ambasciatore di Israele in Italia, per chiarire quanto accaduto oggi in Libano. I militari italiani non si toccano. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 8, 2026

Meloni apeluje o wstrzymanie wojny w Libanie

- To całkowicie niedopuszczalne, aby personel działający pod flagą ONZ był narażony na ryzyko w wyniku nieodpowiedzialnych działań, takich jak dzisiejsze, które stanowią rażące naruszenie rezolucji ONZ nr 1701 - powiedziała premier Giorgia Meloni.

Meloni wezwała do zakończenia wojny w Libanie, opierając się na zawieszeniu broni między USA a Iranem. Potępiając Hezbollah, powiedziała: - Ciągłe ataki Izraela w Libanie, które już doprowadziły do ​​zbyt wielu ofiar śmiertelnych i niedopuszczalnej liczby przesiedleńców, muszą natychmiast ustać.

Atak na włoski pojazd w Libanie

Pojazd wojskowy Lince z włoskiego konwoju sił ONZ jadącego w kierunku Bejrutu został trafiony strzałami ostrzegawczymi przez siły zbrojne Izraela, by zablokować jego przejazd. Trafiono między innymi w opony, żołnierze zawrócili do bazy.

Minister obrony Guido Crosetto w oświadczeniu wyraził "stanowczy, pełen oburzenia protest" z powodu tego, co wydarzyło się w Libanie Południowym.

- Są tylko drobne zniszczenia, nie ma rannych, ale jak długo jeszcze? To niedopuszczalne, że włoscy żołnierze zaangażowani pod flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, z zadaniami wyłącznie polegającymi na zagwarantowaniu pokoju i stabilności, są narażeni na ryzyko ze strony izraelskiego wojska - dodał.

